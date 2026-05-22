«Никогда не спасал и не защищал»: Анфиса Чехова рассказала о сложных отношениях с отцом

Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Чехова известна зрителям по многочисленным телепроектам и остается одной из самых узнаваемых медийных личностей. За публичным образом скрывается непростая история отношений с самыми близкими людьми.

В откровенном посте телеведущая поделилась болезненными воспоминаниями о детстве и признала, что отец никогда не был для нее опорой. «Никогда я не обращалась к нему за помощью, никогда он не спасал, не защищал и не поддерживал меня», — написала Чехова.

Звезда рассказала о последней встрече с отцом, когда они смогли по-настоящему откровенно поговорить как взрослые люди. В тот разговор отец начал с обращения: «Дочка…» — но подробностей этой беседы телеведущая не раскрыла.

Чехова объяснила, что отсутствие поддержки со стороны отца оказало серьезное влияние на ее жизнь — от самооценки до выбора партнеров. Публикация стала попыткой осмыслить травматичный опыт детства и его последствия.

К слову, ранее Анфиса делилась и другими непростыми воспоминаниями. В своем Telegram-канале она рассказывала, как в детстве учительница танцев оскорбляла ее, называя «коровой». Эти слова педагога также оставили глубокий след в душе будущей звезды.

Напомним, Анфиса Чехова замужем за продюсером Александром Златопольским. Недавно супруг устроил телеведущей романтический сюрприз — тайно купил билеты на концерт британского музыканта Стинга. «Концерт был невероятно уютным, камерным. Было ощущение, будто он поет прямо тебе на ушко», — поделилась впечатлениями Чехова.