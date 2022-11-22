Никита Джигурда остался без московских и парижских квартир и миллионного состояния

После шести лет борьбы за наследство предпринимателя Людмилы Браташ Джигурда и Анисина проиграли судебную тяжбу Светлане Романовой.

Речь идет о трех квартирах в Москве, одной – в Париже, а также о крупной сумме с солидными процентами, хранящейся в одном из московских банков.

Джигурда утверждал, что Браташ, погибшая в феврале 2016 года при невыясненных обстоятельствах, завещала все это ему.

Действительно, актера и бизнес-леди в те годы связывали самые дружеские отношения.

Сестра покойной, Людмила, оспорила это заявление. И сумела доказать свою правоту в суде.

Как выяснилось, в 2010 году, когда в США якобы было составлено завещание на Джигурду, Людмила Браташ в Америке на находилось.

По крайней мере, суд не обнаружил документов, регистрирующих факт пересечения Браташ американской границы.