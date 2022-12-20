Никита Михалков превратился в сумасшедшую бабушку

Назидательные телевыступления 77-летнего председателя Союза кинематографистов все чаще напоминают старческое брюзжание. Так считает киновед и режиссер Любовь Аркус.

В очередном YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» основатель кинематографического журнала «Сеанс» назвала Никиту Сергеевича «сумасшедшей бабушкой, у которой Бог отобрал талант в наказание за алчность, властолюбие и презрение к людям».

Напомним, еще раньше личные качества некогда звездного советского и российского режиссера оценила Алла Пугачева.

Она выложила пост с видео-цитатой из знаменитого фильма Михалкова «Раба любви»: «Господа, вы – звери. Вы будете прокляты своей страной».

Далее следовал комментарий: «Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?»