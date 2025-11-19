Никита Кологривый вышел в свет в смирительной рубашке и маске Ганнибала Лектера

Актер Никита Кологривый вышел в свет в смирительной рубашке и знаменитой маске Ганнибала Лектера из фильма «Молчание ягнят». В таком виде звезда «Слова пацана» появился на премьере «Метода 3». Об этом сообщает Super.ru.

Никита, который нечасто появляется в последнее время на светских мероприятиях, решил удивить поклонников. Он вышел на красную дорожку в неожиданном образе. Предположительно, Кологривый сделал отсылку на ситуацию, произошедшую в прошлом году. Тогда в баре Новосибирска актер в нетрезвом состоянии устроил дебош в баре и покусал официантку.

После драки с сотрудником заведения Никиту задержали. Многие пророчили, что это скажется на его карьере, однако ему удалось выйти сухим из воды. На данный момент Кологривый востребованный актер, который снимается как в драматических, так и в комедийных проектах. Предположительно, ему даже удалось наладить личную жизнь. Он помирился с женой и вернулся к ней.

Ранее Никита Кологривый рассказал о звездной болезни. Оказалось, что он до сих пор не может привыкнуть к своей популярности.