Никита Кобелев сменил Валерия Фокина на посту худрука Александринского театра

Режиссер Никита Кобелев назначен новым художественным руководителем Александринского театра в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. В распоряжении информационного агентства имеется приказ, подписанный министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

«Назначить Кобелева Никиту Викторовича на должность художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Национальный драматический театр России (Александринский театр)» с 12 июля 2024 года», - сказано в приказе.

Как уточняет РБК, предыдущий худрук театра Валерий Фокин теперь занимает пост президента театра.

Никита Кобелев - выпусник режиссерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС). В течение минувшего сезона Кобелев работал в Александринском театре в должности главного режиссера и поставил там спектакль «Воскресение» по роману Льва Толстого. До этого он 10 лет работал в Московском театре имени Владимира Маяковского. С 2017 по 2021 год Кобелев преподавал на актерском факультете ГИТИСа.

С 2003 года должность художественного руководителя Александринского театра занимал народный артист России Валерий Фокин.

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