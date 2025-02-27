Никита Ефремов отреагировал на новость о выходе отца на свободу

Российский актер Никита Ефремов высказался о возможном выходе своего отца Михаила Ефремова из СИЗО. Его слова приводит издание «Абзац».

В ходе общения со СМИ артист признался, что к новости о возможном выходе родителя по УДО относится «прекрасно».

При этом на вопрос журналиста «Абзаца» о планах семьи после ее воссоединения Ефремов грубо ответил, уточнив, что это «не ваше дело».

«Это уже совсем не ваше дело», – заявил актер.

Ранее в Сети распространилась информация, что Михаил Ефремов не выйдет на свободу условно-досрочно по причине того, что в его личных вещах якобы нашли телефон с возможностью выхода в Интернет. Сообщалось, что мобильное устройство обнаружили во время масштабного рейда по поиску запрещенных предметов у заключенных.

Также уточнялось, что проверка была внезапной, поэтому актер не успел спрятать гаджет.

Однако через некоторое время адвокат Юрий Падалко, представляющий интересы Михаила Ефремова, выступил с опровержением информации о том, что у знаменитости в колонии нашли телефон.

Накануне адвокат Вероника Полякова заявила, что Михаил Ефремов не попадет под возможную амнистию к 9 Мая.