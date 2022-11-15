Никита Джугурда высказался о Дане Милохине, Ольге Бузовой и Моргенштерне*

Отечественная эстрада любит эпатаж, поэтому не удивительно, что каждый год появляется какая-то знаменитость, которая за счет своего внешнего вида или поведения становится очень популярной. Последние несколько лет поп-идолами молодежи являются Даня Милохин, Ольга Бузова и Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ). Их много критикуют, но при этом их имена постоянно у всех на устах.

Никита Джигурда сам является королем эпатажа, поэтому на вопрос, как он относится к молодым артистам, отвечает просто – нормально. Артист сам не понаслышке знает, что такое хайп, поэтому воспринимает скандальных звезд своими внуками.

Джигурда считает, что молодые исполнители, словно мотыльки, интуитивно летят на свет, к славе. Но позже им придется расплачиваться разбитыми судьбами и зависимостями.

И хоть артист не осуждает Ольгу Бузову, Даню Милохина и Моргенштерна*, он все же убежден, что они не производят ничего ценного для культуры. При этом Никита Джигурда отметил, что с ними в шоу-бизнесе гораздо интереснее. По его мнению, «феномен Милохина» дает возможность простым парням и девушкам пробовать себя во всем и добиваться успехов благодаря труду. Артист призвал относиться терпимее к менее талантливым, но очень работоспособным людям.

Оказалось, что из всей троицы Никита Джигурда больше всего уважает Ольгу Бузову. По его словам, сначала ее все знали просто как участницу скандального «Дома-2», а потом она поднялась и стала суперзвездой. Сейчас практически не найти человека, которому не знакомо имя Бузовой.

Напомним, что ранее Никита Джигурда высказывался о своем отношении к отъезду Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Артист считает, что нужно немного подождать, и звездная пара вернется на родину.