Никита Джигурда раскрыл тайну, способную навсегда привязать мужчину к женщине

Джигурда рассказал, после какого секса мужчина никогда не уйдет от женщины.

На сакраментальный вопрос, который так часто задают блестящие дивы массмедиа и шоу бизнеса «почему мужики гуляют и спят с нами, а женятся на невзрачных и незаметных», эпатажный певец и актер дал категоричный ответ.

Мужчину можно привязать сексом только на время.

В итоге он все равно уйдет к женщине, которая не так сексуальна», - пояснил Никита журналистам на праздновании 10-летия Книги рекордов России.

По мнению Джигурды, душа и сердце играют в долгих взаимоотношения куда более важную роль, чем мужской «междуножный прибор».

Косвенным доказательством правоты актера служит его собственная судьба. От своей четвертой супруги Марии Анисиной Джигурда ушел в 2016 году.

Но спустя пять лет мощных сексуальных связей с самыми разными женщинами, вновь вернулся с Марии. И скрепил свое возвращение повторными узами брака.