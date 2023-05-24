Никита Джигурда отдал бывшую лучшему другу

Горячая кровь актера Никиты Джигурды не раз шокировала публику. Поклонникам хорошо известен страстный брак между ним и олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной. Но до этих отношений у актера были не менее эпатажные романтические истории.

Второй женщиной Никиты стала актриса Марина Есипенко. Россиянам она известна по главной роли во 2 и 3 сезонах сериала «Александровский сад». Несколько лет пара прожила вместе, однако до официальной регистрации и родильного дома дело так и не дошло.

Как сообщает «Киноафиша», Марина призналась, что Джигурда не раз ей изменял и все время водил ее за нос, перенося обещания на потом. Такие отношения не могли не закончиться расставанием.

Впрочем, разрыв пары произошел совершенно непредсказуемым образом. Будучи еще парой, Джигурда познакомил спутницу со своим близким другом — известным музыкантом Олегом Митяевым, который в то время состоял в браке.

Между Мариной и Олегом вспыхнули чувства. Дальше дело пошло по сценарию романтического фильма. Есипенко уходит от Никиты, Митяев разводится с женой. Итог — свадьба, рождение дочери Дарьи и счастливая семейная жизнь.