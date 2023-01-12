Никакой больше Камилы Валиевой: с кем теперь встречается семнадцатилетний Ваня Дмитриенко

Молодой певец Ваня Дмитриенко уже успел покорить сердца многих российских школьниц.

Семнадцатилетнему парню активно прочили романтические отношения со звездой фигурного катания Камилой Валиевой, хотя артист информацию об этом опроверг и внезапно для всех вернулся к своей бывшей девушке, блогеру Сашей Айс.

Не успела парочка разобраться во вновь нахлынувших чувствах, как на горизонте опять возникла причина поревновать: видео-релиз на песню ELSEA «Кай и Герда».

В нем Дмитриеко и Лиза Бокарева (настоящее имя певицы) нежно обнимаются на диване.

«Ты обещал быть моим пледом», - поет девушка в песне.

Клип вышел на редкость ламповым, и фанаты юных исполнителей моментально приписали Ване и ELSEA новый роман.

Видимо права была Саша Айс, когда говорила, что жизнь штука непредсказуемая, комментируя недавнее воссоединение с бывшим.