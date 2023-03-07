«Никакого воссоединения!»: чем закончатся разногласия между Асмус и Харламовым

Звездная пара Харламов-Асмус по-прежнему живет вместе. У Кристины сейчас новый бойфренд Роман Евдокимов, у Гарика - тоже новая пассия Екатерина Ковальчук.

Чем может закончится странная ситуация, сложившаяся в четырехэтажном особняке элитного коттеджного поселка Riga Forest, порталу Prozvezd поведал известный колдун Денис Бренер.

«Никакого воссоединения не будет, - предрек ясновидящий, – между бывшими супругами не осталось точек соприкосновения, кроме разве что общей дочери. Кристине самое время уезжать из особняка, она более ранимая, и ее чувства еще не до конца остыли. Если останется и продолжит наблюдать, как Харламов строит отношения с другой – впадет в депрессию, и даже может попасть в клинику».

Об отношениях Кристины и Романа у колдуна тоже весьма мрачный прогноз. Не сложится. Она будет вечно сравнивать его с «бывшим», он начнет ревновать к прошлому.

А вот Ковальчук станет полноправной хозяйкой особняка – как только Кристина оттуда уедет. Правда, ненадолго.

Ясновидение подсказывает Бренеру: дом рано или поздно будет продан, а вырученные деньги поделены между экс-супругами в равны долях.