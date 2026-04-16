«Ничего ограничить нельзя»: Иван Охлобыстин назвал огромной ошибкой цифровые запреты в интернете

Охлобыстин — известный актёр театра и кино, режиссёр. Широкую известность получил благодаря роли врача Быкова в сериале «Интерны».

Артист убеждён, что любые попытки ограничить доступ к информации в современных условиях обречены на провал. По его мнению, такие меры лишь навредят репутации страны.

«Цифровые ограничения — это огромная ошибка. Во-первых, ничего "ограничить" толком нельзя (в 21-м веке живём). И это непонимание нанесёт дополнительный удар по репутации», — поделился Охлобыстин.

Актёр также подчеркнул, что ограничения негативно скажутся на развитии отечественной науки и культуры.

«Во-вторых: сама попытка ограничить нашу науку и культуру в информации не подлежит осмыслению», — добавил артист.

Напомним, в последние годы в России активно обсуждается вопрос регулирования интернета и доступа к различным онлайн-ресурсам. Многие представители творческих и научных кругов высказывают опасения по поводу возможных ограничений.