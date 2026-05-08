«Ничего нет ценнее мирной жизни»: Дмитрий Нагиев записал видео накануне Дня Победы

Дмитрий Нагиев известен как телеведущий культовых шоу «Голос» и «Большая разница», а также как актёр, снявшийся в десятках фильмов и сериалов. В последнее время артист оказался под угрозой «отмены» из-за противоречивых высказываний об СВО.

Нагиев записал чёрно-белое видео на фоне берёз, в котором поделился своими мыслями о значении 9 Мая. По словам артиста, на фоне других праздников, которые лишь вносят раздор, День Победы остаётся особенным.

«Есть праздники, которые лишь вносят раздор и взаимонепонимание. День Победы — единственный праздник, который объединяет нас. Ничего нет ценнее мирной жизни, что бы ни говорили», — заявил телеведущий.

Нагиев также отметил, что этот праздник не даёт забыть о подвиге простого человека, народа и страны. Для самого артиста День Победы связан с личной историей — его дедушка был участником Великой Отечественной войны.

«День Победы — единственный праздник, который объединяет нас, не дает забыть о подвиге простого человека, народа, о подвиге страны, а мне — о подвиге моего дедушки», — поделился Нагиев.

В своём обращении актёр также упомянул, что «на линии соприкосновения тоже есть свои герои», подчеркнув ценность мирной жизни.

Напомним, Дмитрий Нагиев в последние месяцы попадал в центр общественных дискуссий из-за своей позиции по текущим событиям. Несмотря на это, артист продолжает активно работать на телевидении и в кино.