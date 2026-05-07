«Ничего не происходит»: создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке ответил на критику финального сезона

Эрик Крипке стал известен благодаря культовому сериалу «Сверхъестественное», а позже создал антисупергеройский хит «Пацаны» для стриминговой платформы Amazon. Пятый сезон шоу стал финальным, и до его завершения осталось всего две серии.

Однако фанаты сериала активно критикуют качество последнего сезона. Основная претензия — наличие так называемых филлерных эпизодов, в которых, по мнению зрителей, практически ничего не происходит. Такие серии не двигают сюжет вперёд и воспринимаются как затягивание времени перед финалом. Крипке не согласен с этой оценкой.

В беседе с TV Guide шоураннер объяснил, почему спорные эпизоды необходимы для шоу. По его словам, без глубокого раскрытия персонажей финал попросту не будет иметь эмоционального веса. «Всё происходящее в последних сериях не будет иметь значения, если вы не раскроете героев», — подчеркнул создатель сериала. Крипке настаивает: эти эпизоды — не проходные, а важная часть подготовки зрителя к развязке.

Отдельно шоураннер прокомментировал смерть героини Зажигалки (её играет актриса Вэлори Керри), которую убивает Хоумлендер в исполнении Энтони Старра в пятом эпизоде сезона. Многие посчитали этот момент предсказуемым. Крипке признал: да, смерть персонажа была заложена с самого начала. Хоумлендер понял, что Зажигалка не верит в него, а боится его — и это решило её судьбу.

Напомним, работа над финальным сезоном полностью завершена. Специалисты внесли последние правки по цветокоррекции, и теперь пятый сезон готов на сто процентов. Сам Крипке назвал создание «Пацанов» лучшим опытом в своей жизни.