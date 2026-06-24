«Ничего не находили»: дочь актрисы Татьяны Плетневой рассказала о полугодовой борьбе матери с раком

Об этом сообщает портал «Кино-Театр.Ру».

Татьяна Плетнева стала известна благодаря множеству ролей в российских сериалах и фильмах. Её называли «королевой эпизода» за яркие работы в эпизодических ролях, которые запоминались зрителям.

Впервые актрисе стало плохо в декабре, но она не обратилась к врачу. В конце зимы её экстренно госпитализировали с подозрением на рак. После этого началась борьба с болезнью, которая продолжалась около полугода. Дочь Татьяны Плетневой поделилась подробностями. «Мама регулярно проходила диспансеризацию — раз в три года. Да и просто обследовалась, но ничего не находили. А в феврале она», — рассказала дочь артистки.

По её словам, семья до сих пор не может прийти в себя после похорон. 40-дневные поминки выпадают на 22 июля — день рождения актрисы. Это совпадение особенно тяжело переживается близкими.

Напомним, осенью 2024 года Татьяна Плетнева познакомилась с изобретателем и миллионером Александром Бегаком. Дружба переросла в романтические отношения. Актриса обрела счастье в 48 лет и хвасталась родным новым избранником, которого описывала как «богатого красавчика, похожего на Батрутдинова». Однако она скрывала от него диагноз, и родные так и не успели познакомиться с её бойфрендом.