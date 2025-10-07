«Ничего на свете лучше нету»: уехавший из России рэпер Моргенштерн* смирился с участью бродячего артиста

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории России) отправился в тур по Европе после получения долгожданной визы. На одном из своих последних концертов 27-летний артист исполнил «Песенку друзей» из мультфильма «Бременские музыканты». Telegram-канал Хуже и не скажешь написал, что таким образом музыкант отрефлексировал свое долгое пребывание за границей.

Моргенштерн* уехал из РФ после начала спецоперации. Сначала рэпер жил в Объединенных Арабских Эмиратах, а потом перебрался в Израиль. Также артист часто путешествует по Европе, а после получения визы он организовал концертный тур для местных фанатов.

На последнем шоу Моргенштерн* исполнил хит из «Бременских музыкантов». В Сети тут же обратили внимание на строчку из песни: «ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету».

«Иноагент Моргенштерн смирился со своей участью», — написал Telegram-канал.

Рэпер, к слову, в прошлом вел роскошный образ жизни, однако теперь, судя по всему, решил кардинально изменить свой образ. Для полета на первый концерт в Европе он выбрал эконом-класс вместо личного бизнес-джета.

