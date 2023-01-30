«Ни в коем случае»: госпитализированный Дроздов вышел на связь и попросил близких об одной услуге

На выходных всех поклонников Николая Дроздова ждала неприятная новость. Так, стало известно, что 85-летнего мужчину госпитализировали с многочисленными переломами. После непродолжительной паузы телеведущий вышел на связь с близким другом Никасом Сафроновым и рассказал о своем самочувствии. Диалог знаменитостей передает издание «МК».

Так, по словам Никаса, Николаю Николаевичу уже значительно лучше. После проведенного обследования выяснилось: у Дроздова не обнаружено сотрясения мозга. Телеведущий находится под пристальным наблюдением врачей и ни в чем не нуждается.

«У него целый день расписан. Процедуры, прием лекарств. К сожалению, из-за эпидемии к нему никого не пускают. Но я все-таки постараюсь его навестить в ближайшие дни», — рассказал Сафронов.

Кроме того, Дроздов крайне удивил друга во время беседы. Заботливый Никас предложил Николаю Николаевичу свою всестороннюю помощь с больницей и врачами, однако он наотрез отказался. Телеведущий попросил никого не беспокоить и лишний раз не привлекать внимания к его персоне.

«Ни в коем случае, Никас, не надо никого беспокоить. У меня все хорошо», — обратился Дроздов с просьбой к своему товарищу.

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