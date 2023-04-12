«Ни в чем себе не отказывает»: вероятной любовнице Бедроса Киркорова 26 лет

Недавно выписавшийся из больницы отец короля поп-музыки Филиппа Киркорова Бедрос сильно удивил поклонников. После попавших в Сеть фотографий многие заподозрили, что у артиста появилась новая дама сердца, которая моложе его почти на пятьдесят лет. На изображении 90-летний Бедрос Филиппович действительно позирует с улыбчивой 26-летней девушкой.

Увидев такое, пользователи интернета стали гадать, к чему приведут «дружеские» отношения с юной особой. Некоторые даже решили, что она вполне может стать причиной развода с нынешней супругой композитора Людмилой Смирновой.

Оказалось, правда, что всё не столь драматично и красавица на фото - всего на всего медсестра, которая находилась рядом с пожилым человеком, пока ему нездоровилось.

Не мог не подлить масла в огонь и Филипп Киркоров. Шоумен одобрил выбор отца и назвал его новую пассию красивой.

«Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает.», — сказал поп-король изданию dni.ru.