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18:43, 27 октября 2023
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Ни сына, ни жены: Галкин* прилетел на Кипр вдвоем с дочерью

МК: Галкина* видели на Кипре неделю назад вдвоем с дочерью.

Ни сына, ни жены: Галкин* прилетел на Кипр вдвоем с дочерью

© Lomohov Anatoly/East News

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) был на Кипре неделю назад вдвоем с дочерью. Его супруги Аллы Пугачевой, а также сына рядом не оказалось.

Об этом пишет сайт mk.ru со ссылкой на россиянку, живущую на Кипре. Она состоит в кипрском чате.

«Я встретила его в аэропорту, он был вместе с дочерью. Ни сына, ни Аллы рядом не было», - сообщила собеседница.

Она напомнила, что у Галкина* на Кипре состоялся концерт 20 октября. При этом в городе семью никто не видел до сих пор.

Риэлтор по кипрской недвижимости опровергла информацию о купленных семьей апартаментах в элитной высотке в Лимассоле. Она сообщила, что пара была на Кипре 3-4 года назад – Пугачеву и Галкина*заметили в элитном ресторане. Снимки знаменитостей тогда попали в местные газеты. Потом риэлтор ничего не слышала о Пугачевой и ее муже. Сейчас многим интересна певица Шакира, которая купила недвижимость на Кипре, говорит риэлтор. Также она добавила, что ее коллеги ни за что бы не рассказали о покупке Пугачевой квартиры в комплексе One.

Ранее модель Алена Кравец рассказала, какие налоги платит Пугачева за дом на Кипре.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:mk.ru
Теги:
Максим Галкин
Алла Пугачева
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