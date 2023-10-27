Ни сына, ни жены: Галкин* прилетел на Кипр вдвоем с дочерью

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) был на Кипре неделю назад вдвоем с дочерью. Его супруги Аллы Пугачевой, а также сына рядом не оказалось.

Об этом пишет сайт mk.ru со ссылкой на россиянку, живущую на Кипре. Она состоит в кипрском чате.

«Я встретила его в аэропорту, он был вместе с дочерью. Ни сына, ни Аллы рядом не было», - сообщила собеседница.

Она напомнила, что у Галкина* на Кипре состоялся концерт 20 октября. При этом в городе семью никто не видел до сих пор.

Риэлтор по кипрской недвижимости опровергла информацию о купленных семьей апартаментах в элитной высотке в Лимассоле. Она сообщила, что пара была на Кипре 3-4 года назад – Пугачеву и Галкина*заметили в элитном ресторане. Снимки знаменитостей тогда попали в местные газеты. Потом риэлтор ничего не слышала о Пугачевой и ее муже. Сейчас многим интересна певица Шакира, которая купила недвижимость на Кипре, говорит риэлтор. Также она добавила, что ее коллеги ни за что бы не рассказали о покупке Пугачевой квартиры в комплексе One.

Ранее модель Алена Кравец рассказала, какие налоги платит Пугачева за дом на Кипре.

*признан иноагентом на территории РФ