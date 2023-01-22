Незадолго до смерти Инна Чурикова просила об одолжении: последние слова

Российская актриса театра и кино Инна Чурикова скончалась 14 января, что стало неожиданной новостью для большинства. Последняя просьба актрисы, даже несмотря на тяжелее самочувствие, состояла в одном – «не списывайте меня, пожалуйста».

Дело в том, что Чурикова планировала вернуться к игре на сцене. Актриса звонила директору театра имени Вахтангова и с переживанием в голосе просила не заменять ее.