15:43, 22 января 2023
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Незадолго до смерти Инна Чурикова просила об одолжении: последние слова
«Не списывайте меня»: о чем просила Чурикова перед смертью.
Российская актриса театра и кино Инна Чурикова скончалась 14 января, что стало неожиданной новостью для большинства. Последняя просьба актрисы, даже несмотря на тяжелее самочувствие, состояла в одном – «не списывайте меня, пожалуйста».
Дело в том, что Чурикова планировала вернуться к игре на сцене. Актриса звонила директору театра имени Вахтангова и с переживанием в голосе просила не заменять ее.
Источник фото:Starface
Источник:teleprogramma.pro
Автор:Галина СьюТеги:
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