«Невыносимо тяжело терять таких людей»: Сергей Бурунов и Гарик Харламов простились с Романом Поповым

Актер Сергей Бурунов и шоумен Гарик Харламов приехали в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко в Москве, где сегодня, 1 ноября, прощаются с Романом Поповым. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-каналом SHOT

Друзья покойного возложили цветы к гробу артиста. Коллега Романа по сериалу «Полицейский с Рублевки» и продюсер Comedy Club также пообщались с журналистами. Гарик Харламов отметил, что Попов никогда не жаловался на свое состояние и всегда оставался веселым.

Бурунов, в свою очередь, вспомнил, что во время съемок популярного сериала рядом с площадкой иногда дежурила карета скорой помощи.

«Тогда я понял, что этот человек совершил подвиг. Мое уважение к нему безгранично. Превозмогая боль, продолжать играть комедийную роль — это поступок настоящего мужчины. Ни секунды не было, чтобы он на что-то пожаловался, хотя я видел, что ему больно» — поделился актер.

Он рассказал, что в ходе работы над «Полицейским с Рублевки» у них с Романом Поповым наладилось такое человеческое и профессиональное взаимопонимание, что они стали понимать друг друга без слов. Сергей добавил, что за четыре года проекта они очень сблизились.

«Таких людей терять очень тяжело. Невыносимо тяжело», — заключил Бурунов.

Ранее мама актера Романа Попова сказала у гроба сына, что он всегда будет рядом с ней.