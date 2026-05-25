Невестка Королевой расплакалась, а Глинников поплатился за благородство: что случилось в седьмом выпуске «Сокровища императора — 3»

В проекте звёзды вместе с близкими проходят испытания на скорость, выносливость и смекалку в китайском городе Чунцин на реке Янцзы. Пара, финишировавшая последней, покидает шоу. Главный приз третьего сезона — миллион юаней, что эквивалентно 14 миллионам рублей. Ведущие проекта — Ольга Бузова и Михаил Галустян.

В седьмом выпуске накал страстей достиг предела. Невестка Наташи Королевой расплакалась во время испытаний. Участник по фамилии Глинников, проявивший благородство, в итоге поплатился за свой поступок. Перед выходом этой серии проект покинули двое участников — Леонид Слуцкий и Олег Яровинский.

После их ухода оставшиеся игроки окончательно разделились на враждующие коалиции. Среди участников продолжают бороться за приз олимпийские чемпионки по гимнастике сёстры Дина и Арина Аверины.

Третий сезон реалити-шоу «Сокровища императора» стартовал на ТНТ этой весной. В проекте звёзды и их родственники соревнуются в экстремальных условиях, проходя испытания в разных локациях Китая. Формат предполагает еженедельное выбывание одной пары до определения победителей.