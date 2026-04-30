«Невеста, получается»: 39-летняя телеведущая Мария Ивакова выходит замуж за бизнесмена

Ивакова стала известна как ведущая программы «Орёл и решка. Шопинг», а также как блогерша. Кирилл Гурбанов является основателем компании sfer.ai.

Предложение состоялось 22 апреля. Гурбанов встал на одно колено на берегу океана в лучах заходящего солнца и сделал возлюбленной предложение. Мария опубликовала в социальных сетях романтичное видео момента предложения и фотографию с обручальным кольцом на руке. «Да! Теперь жених и невеста. 22.04.26», — подписала пара совместную публикацию.

Ивакова призналась, что уже начинала догадываться о предстоящем предложении.

«У нас традиция: на каждую годовщину мы куда-то уезжаем. В этот раз на Тенерифе. Я уже начинала догадываться, потому что в этот раз Кирилл был невероятно романтичным. Он мне приготовил огромное количество сюрпризов: каждый день меня ждала открытка с описанием того, как мы проведем день», — поделилась телеведущая.

Романтическая поездка была приурочена к празднованию трехлетней годовщины отношений пары.

Напомним, долгое время Ивакова скрывала свои отношения с Гурбановым. Только в феврале она впервые публично представила избранника подписчикам. «Знакомьтесь, это Кирилл. И мы друг друга любим», — написала артистка в соцсетях. Предстоящая свадьба станет для Марии третьей. Ранее она встречалась с актёром Никитой Ефремовым.