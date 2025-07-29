«Неузнанные?»: Ксения Собчак не смогла привлечь внимание актера Уилла Смита на итальянском курорте

С телеведущей Ксенией Собчак случился конфуз во время отпуска, который она проводит с супругом Константином Богомоловым и сыном Платоном в Италии. На курорте Форте-деи-Марми ее проигнорировал голливудский актер Уилл Смит.

На своей странице в соцсети известная журналистка поделилась кадрами с отдыха, но одно конкретное видео развеселило подписчиков. В ролике запечатлен американский актер Уилл Смит. При виде западной знаменитости Ксения Анатольевна тут же достала телефон и начала снимать в надежде на крутой контент.

Но Смит даже не удостоил российскую звезду взглядом и демонстративно прошел мимо, когда Собчак призналась ему в любви. Фолловеры принялись писать комментарии, советуя телеведущей спуститься с небес на землю.

Люди пишут: «И зачем снимать Уилла Смита?», «Неузнанные? На пляже? Никто не попросил сделать селфи? Даже Уилл Смит? Повезло. Хоть отдохнете от славы и признаний», «Никогда не поверю, что Уилл Смит отдыхает с вами в одном отеле! Выслеживали вы его, наверное, но он вам даже руки не протянул», «Немного необычно, что Уилл Смит вас не узнал. Вы наверняка сами шокированы от такой бестактности».

Ранее мы писали о том, как певица Любовь Успенская отказалась от интервью Ксении Собчак.