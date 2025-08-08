НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 августа 2025, 10:34
1 мин.

«Неужели Пугачева вернулась?»: шоумен Гоген Солнцев удивил поклонников изменившейся внешностью

Сменившего имидж Гогена Солнцева назвали в Сети копией певицы Аллы Пугачевой.
© Lomohov Anatoly/East News

Шоумен Гоген Солнцев опубликовал в Сети новое фото, после которого его начали сравнивать с певицей Аллой Пугачевой. На снимке он предстал с длинными светлыми волосами, и этот шиньон многим напомнил тот, что носит Примадонна.

В личном блоге Гоген вышел на связь с фанатами в новом образе, но комментировать его не захотел. Вместо этого он порассуждал, чем отличается женатый мужчина от холостяка. А вот пользователи активно обсудили перемены во внешности Солнцева. Одни посмеялись над ним, другие же заверили, что ему идет.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Гоген Пугачева»; «Гоген Борисов Пугачев»; «Очень красиво»; «Женщина, которая поет»; «Если честно, то подумала, что это тетенька»; «Гогенчик! Выглядишь лучше своих жен», «Неужели Пугачева вернулась?»; «Ну, копия Аллы Борисовны», - пишут пользователи.

Напомним, что весной этого года у Гогена был непростой период жизни. Он узнал, что воспитывал неродного сына. Не выдержав предательства жены, он ушел от нее, но продолжал страдать, так как любил ребенка. Сейчас о семье блогер предпочитает не говорить.

Ранее Гогена Солнцева задержали из-за распития алкоголя.

