«Неужели Пугачева вернулась?»: шоумен Гоген Солнцев удивил поклонников изменившейся внешностью

Шоумен Гоген Солнцев опубликовал в Сети новое фото, после которого его начали сравнивать с певицей Аллой Пугачевой. На снимке он предстал с длинными светлыми волосами, и этот шиньон многим напомнил тот, что носит Примадонна.

В личном блоге Гоген вышел на связь с фанатами в новом образе, но комментировать его не захотел. Вместо этого он порассуждал, чем отличается женатый мужчина от холостяка. А вот пользователи активно обсудили перемены во внешности Солнцева. Одни посмеялись над ним, другие же заверили, что ему идет.