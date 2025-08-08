«Неужели Пугачева вернулась?»: шоумен Гоген Солнцев удивил поклонников изменившейся внешностью
© Lomohov Anatoly/East News
Шоумен Гоген Солнцев опубликовал в Сети новое фото, после которого его начали сравнивать с певицей Аллой Пугачевой. На снимке он предстал с длинными светлыми волосами, и этот шиньон многим напомнил тот, что носит Примадонна.
В личном блоге Гоген вышел на связь с фанатами в новом образе, но комментировать его не захотел. Вместо этого он порассуждал, чем отличается женатый мужчина от холостяка. А вот пользователи активно обсудили перемены во внешности Солнцева. Одни посмеялись над ним, другие же заверили, что ему идет.
«Гоген Пугачева»; «Гоген Борисов Пугачев»; «Очень красиво»; «Женщина, которая поет»; «Если честно, то подумала, что это тетенька»; «Гогенчик! Выглядишь лучше своих жен», «Неужели Пугачева вернулась?»; «Ну, копия Аллы Борисовны», - пишут пользователи.
Напомним, что весной этого года у Гогена был непростой период жизни. Он узнал, что воспитывал неродного сына. Не выдержав предательства жены, он ушел от нее, но продолжал страдать, так как любил ребенка. Сейчас о семье блогер предпочитает не говорить.
