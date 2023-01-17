16:59, 17 января 2023
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«Неужели невеста?»: Ирина Дубцова уехала в отпуск с сыном и незнакомой девушкой
Брак солиста группы «Plazma» Романа Черницына и победительницы «Фабрики звезд-4» Ирины Дубцовой просуществовал всего четыре года.
Однако его результат – красавец рэпер Артем – сама Ирина считает удачей своей жизни.
- Только от Романа у меня мог появиться такой красавец сын! - призналась однажды Дубцова.
Несмотря на внешность и растущий творческий успех, в соцсетях Артем ведет себя достаточно скромно. Тем приятнее было поклонникам звездной семьи увидеть публикацию в блоге Ирины Дубцовой.
Артем обнимает 16-летнюю модель по имени Анна. Девушка также много путешествует и имеет свою армию подписчиков.
- Неужели невеста? – задаются вопросом фолловеры.
Сама певица пока воздерживается от однозначных вердиктов. Но, судя по всему, счастлива от этой первой совместной поездки.
- Кажется, дети выросли, - комментирует Ольга.
Глядя на роскошное фото, с этим трудно не согласиться.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://ctnews.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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