«Неужели невеста?»: Ирина Дубцова уехала в отпуск с сыном и незнакомой девушкой

Брак солиста группы «Plazma» Романа Черницына и победительницы «Фабрики звезд-4» Ирины Дубцовой просуществовал всего четыре года.

Однако его результат – красавец рэпер Артем – сама Ирина считает удачей своей жизни.

Только от Романа у меня мог появиться такой красавец сын! - призналась однажды Дубцова.

Несмотря на внешность и растущий творческий успех, в соцсетях Артем ведет себя достаточно скромно. Тем приятнее было поклонникам звездной семьи увидеть публикацию в блоге Ирины Дубцовой.

Артем обнимает 16-летнюю модель по имени Анна. Девушка также много путешествует и имеет свою армию подписчиков.

Неужели невеста? – задаются вопросом фолловеры.

Сама певица пока воздерживается от однозначных вердиктов. Но, судя по всему, счастлива от этой первой совместной поездки.

Кажется, дети выросли, - комментирует Ольга.

Глядя на роскошное фото, с этим трудно не согласиться.