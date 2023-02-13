Нет жилья и денег: оскандалившийся Даня Милохин остался без крыши над головой

Когда-то Даня Милохин был восходящей звездой. Он вмиг стал самым желанным гостем светских мероприятий, и любой журнал хотел заполучить его на обложку. Но в конце 2022 года все изменилось: юноша со скандалом покинул Россию и теперь вынужден жить в Дубае, где нет привычной роскоши и комфорта.

Сейчас молодой человек испытывает бедственное положение. Все рекламодатели прекратили с ним сотрудничество, поэтому денег едва хватает на еду. Кроме того, Милохин испытывает и трудности с жильем в другой стране. Обо всем этом Даня рассказал в беседе с другим скандальным блогером.

«Я так понимаю, сейчас тот момент, когда ты на улице?», — поинтересовался собеседник юноши.

К слову, ответ не заставил себя ждать: «У меня есть друзья, которые меня кормят, и поесть я могу купить. Но мне нужно где-то жить».

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