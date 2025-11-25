«Нет своей комнаты и своей кровати»: певица Женя Малахова рассказала, что иногда спит с сыном

Бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова поделилась с mk.ru последними новостями. Артистка рассказала, что сейчас живет в квартире родителей своего супруга.

Малахова переехала на новое место вместе с детьми и мужем. Пара планирует улучшить свои жилищные условия из-за появления второго ребенка. А пока не всем членам семьи хватает места. Иногда Жене приходится спать с сыном, так как у него нет своей комнаты и кровати. По словам бывшей солистки группы Reflex, артисты ни чем не отличаются от обычных людей в плане проблем.

«Спасибо родителям моего мужа: мы сейчас живем в родительской квартире. Признаюсь, я вот сейчас стою такая, как королева, но иногда я сплю со своим сыном в одной кровати, потому что у него нет своей комнаты и своей кровати. В общем у нас, артистов, и у вас у всех одни и те же проблемы», — рассказала Малахова.

Певица крайне редко говорит о личной жизни. Поэтому поклонники Жени крайне удивились, когда она впервые показала лицо своего супруга в День отца.