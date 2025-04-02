«Нет классического театрального образования»: Хазанов высказался о Харламове, который озвучил попугая Кешу

Актер Геннадий Хазанов рассказал, что думает о комике Гарике Харламове, который переозвучил попугая Кешу в фильме «Возвращение попугая Кеши». Напомним, что оригинальный голос персонажа принадлежит именно Геннадию Викторовичу. Однако он не жалеет, что спустя годы герой вновь ожил благодаря именно Гарику, так как он считает его самым сильным из Comedy Club.

По словам Хазанова, он следил за Харламовым с начала его карьеры. Еще дедушка юмориста спрашивал у него, есть ли у его внука будущее в комедии. Тогда актер не знал, что ответить, так как нужно было смотреть, как он будет развиваться. Сейчас же Геннадий Викторович называет его хорошим артистом.

«Он хороший, он живой, он дышащий, причем, насколько я знаю, он где-то проходил обучение. У него нет классического театрального образования, поэтому ему было трудно, он постепенно шел... Сегодня из всех без исключения членов Comedy Club он самый сильный», - цитирует слова Хазанова Kp.ru.

Артист отметил, что ему еще нравится Демис Карибидис, однако он все равно проигрывает Гарику.

Ранее Геннадий Хазанов рассказал, почему больше не выступает сольно.