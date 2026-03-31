«Нет, это действительно заставляет меня смириться»: Киллиан Мерфи рассказал об отношении к культовой стрижке Томаса Шелби

Мерфи стал известен благодаря роли в фильме «28 дней спустя» режиссёра Дэнни Бойла, а мировую славу ему принесла роль Томаса Шелби в культовом британском сериале. Актёр также неоднократно сотрудничал с режиссёром Кристофером Ноланом.

В разговоре с журналистами на премьере полнометражного фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» в Нью-Йорке актёр рассказал о своём отношении к культовой стрижке персонажа — с выбритыми висками.

«Нет, нет, это действительно заставляет меня смириться», — поделился артист.

Мерфи отметил, что его удивляет, насколько образ персонажа разошёлся по всему миру.

Стрижка Томаса Шелби стала одной из самых узнаваемых причёсок в современном кино и телевидении. Тысячи поклонников сериала по всему миру копируют образ харизматичного гангстера.

Напомним, Киллиан Мерфи родился 25 мая 1976 года в ирландском городе Дуглас. В 1996 году он поступил в Университетский колледж Корка на факультет юриспруденции, но оставил учёбу ради актёрской карьеры. Прорывом в кино стала роль в фильме «28 дней спустя» 2002 года.