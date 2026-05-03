«Нет души»: Наталья Андрейченко раскритиковала современные ремейки советских фильмов

Андрейченко стала известна благодаря работам с режиссёром Сергеем Бондарчуком и ролям в культовых советских картинах. Звезда снялась в свыше 20 фильмах, среди которых запомнились зрителям самые яркие образы. Родители актрисы были против её карьеры в кино — она готовилась к поступлению на филологический факультет МГУ, но в итоге выбрала путь артистки.

В юбилейном интервью 70-летняя актриса противопоставила советские фильмы их современным версиям. Андрейченко подчеркнула, что новые работы лишены той энергии, которая была в оригиналах.

«В этих новых работах нет души. Понимаете? Советская картина ("Мэри Поппинс, до свидания", 0+) — это живая энергия, которая идет с экрана, именно она питает душу и творит чудеса. Мы жили в другое время, мир был другим и энергия — тоже», — поделилась звезда.

Артистка также отвергла принадлежность к так называемой «киноэлите». По словам Андрейченко, современные представления о статусе в кинематографе стали поверхностными, а настоящая элитарность определяется внутренними качествами, а не внешними атрибутами успеха.

Напомним, Наталья Андрейченко уже много лет живёт в Мексике. Актриса ушла от композитора Максима Дунаевского и переехала из России. В личной жизни звезды произошёл громкий скандал — судебный конфликт с родным сыном. В одном из интервью телеведущей Лере Кудрявцевой артистка рассказывала о своём увлечении духовными практиками.

День рождения Натальи Андрейченко — 3 мая.