«Несмотря ни на что, продолжаем работать»: Линда впервые обратилась к фанатам после задержания

Линда стала известна благодаря хитам «Ворона» и «Марабу», которые принесли ей популярность в 2000-х. Певица, настоящее имя которой Светлана Гейман, долгие годы сотрудничала с продюсером Максимом Фадеевым.

«Дорогие друзья, всем доброе время, хочу обратиться к вам в это непростое время для нас. Я очень хорошо понимаю ваши переживания и даю обратную связь, что, несмотря ни на что, мы с командой продолжаем работать и творить, и готовимся к нашим встречам. Все запланированные концерты обязательно состоятся», — поделилась певица.

Артистка подчеркнула важность музыки в сложившейся ситуации. «Музыка — это наша сила, и это особенно важно сейчас», — отметила Линда.

В конце обращения певица поблагодарила фанатов за поддержку.

Напомним, на прошлой неделе был арестован концертный директор Линды Михаил Кувшинов. Задержание связано с уголовным делом о правах на песни Максима Фадеева. Между певицей и продюсером идёт судебный процесс.