Несмотря на массовую эвакуацию и предупреждения: Анастасия Решетова отправилась купаться в тайфун
Анастасия Решетова проигнорировала предупреждения о тайфуне и пошла купаться.
Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова подвергла свою жизнь опасности на отдыхе. Она отправилась купаться во время предупреждения о тайфуне.
Анастасия опубликовала в своем блоге историю. В ней модель, воспитывающая ребенка от Тимати, написала, что пошла купаться в бассейн, несмотря на объявления тайфуна.
«Когда всем сказали, что лучше не выходить из помещения и эвакуировали несколько десятков тысяч людей по стране из-за супер тайфуна, тем временем мы решили пойти поплавать в бассейн», — поделилась Решетова.
Ранее сообщалось, что модель подвергла опасности шестилетнего сына от Тимати. Она посадила ребенка за руль квадроцикла и разрешила ему прокатиться по дороге общего пользования.
