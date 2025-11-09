Несмотря на массовую эвакуацию и предупреждения: Анастасия Решетова отправилась купаться в тайфун

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова подвергла свою жизнь опасности на отдыхе. Она отправилась купаться во время предупреждения о тайфуне.

Анастасия опубликовала в своем блоге историю. В ней модель, воспитывающая ребенка от Тимати, написала, что пошла купаться в бассейн, несмотря на объявления тайфуна.

«Когда всем сказали, что лучше не выходить из помещения и эвакуировали несколько десятков тысяч людей по стране из-за супер тайфуна, тем временем мы решили пойти поплавать в бассейн», — поделилась Решетова.

Ранее сообщалось, что модель подвергла опасности шестилетнего сына от Тимати. Она посадила ребенка за руль квадроцикла и разрешила ему прокатиться по дороге общего пользования.