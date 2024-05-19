«Нервно уехал»: Катерина Шпица повздорила с таксистом

Актриса Катерина Шпица рассказала, что попала в неприятную ситуацию в такси. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Катерина Шпица накануне возвращалась домой с выступления в МХТ им. Чехова. Как обычно, знаменитости подарили много цветов — часть из них она решила взять с собой. Когда артистка села в такси, водитель предложил ей положить цветы в багажник, чтобы не запачкать водой сиденья, однако Шпица отказалась.

«Я очень трепетно отношусь к подаренным вами цветам, и среди букетов был один очень хрупкий из пионов. Мне боязно было перекладывать их в багажник и везти без тепла рук», — рассказала она.

В итоге заднее кресло все-таки намокло, это заметил водитель, который отчитал знаменитость.

«Ох, какой нотацией разразился Василий Николаевич! Я искренне попросила извинения, почистила сидение от 4-х маленьких бутончиков сухоцветов с того самого хрупкого букета. Водитель, бросив на прощание что-то очень недовольное, нервно уехал», — рассказала она.

В итоге, уже поднявшись в квартиру, Шпица обнаружила, что ее рейтинг в приложении по вызову такси снизился с 4,99 до 4,92.

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