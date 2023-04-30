Нереальная красота: что подарили Филиппу Киркорову на 56-летие

Сегодня король поп музыки отмечает 56-летие.

Проснувшись утром, народный артист России был ошарашен необычным подарком, который ждал его в доме. Около лестницы певец обнаружил двухметровое дерево из розовых и фиолетовых цветов.

«Древо жизни», «Посмотрите какой нереальной красоты этот букет. Я такого в жизни не видел», — восхищено рассказывает певец своим подписчиками.

Кто был автором такой роскошной цветочной инсталляции, именинник не рассказал.

«Не хочу раскрывать тайну. Это очень близкий мне человек», — загадочно поделился певец в своем блоге, тем самым изящно закинув интригу среди поклонников.

Также дорогого папу поздравили дети. Сын Мартин подарил «специальную зарядку, которая может заряжать многие устройства».

Дочь Алла-Виктория, которая с раннего возраста заботится о здоровье отца — подарила «специальную бутылку, которая фильтрует воду».

«Это чтобы я был здоровым и долго жил», — поблагодарил свою дочь Киркоров.

Также Алла-Виктория и Мартин вынесли праздничный торт со свечами 56. Филипп даже удивился, когда увидел эти цифры и игриво прокомментировал:

«Это всего лишь цифры. Мудрая женщина однажды сказала мне, что после 50 наступает обратный отсчет. Так что мне сегодня — 44. Факты, конечно, как и цифры, упрямая вещь. Номинально мне 56, а так все-таки 44. С днем рождения меня!»