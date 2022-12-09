Неравный брак: 37-летняя Меськова вышла замуж за седого режиссера

Недавно 37-летняя артистка балета и актриса Анастасия Меськова в третий раз отправилась к алтарю. В соцсетях появились кадры со свадьбы знаменитости, которые были сделаны в роскошном ЗАГСе в Барвихе. Поклонники обратили внимание на жениха, у которого была полностью седая голова.

Артистка нашла свое счастье с режиссером Михаилом Вайнбергом, который на десять лет ее старше. Это не такая большая разница в возрасте, но из-за седых волос можно подумать, что Анастасия стоит рядом с папой или… дедушкой.

Фанаты обсудили выбор звезды, но все равно поздравили пару с таким важным событием. Многие отметили, что для мужчины внешность – не главное.