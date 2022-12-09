Неравный брак: 37-летняя Меськова вышла замуж за седого режиссера
Недавно 37-летняя артистка балета и актриса Анастасия Меськова в третий раз отправилась к алтарю. В соцсетях появились кадры со свадьбы знаменитости, которые были сделаны в роскошном ЗАГСе в Барвихе. Поклонники обратили внимание на жениха, у которого была полностью седая голова.
Артистка нашла свое счастье с режиссером Михаилом Вайнбергом, который на десять лет ее старше. Это не такая большая разница в возрасте, но из-за седых волос можно подумать, что Анастасия стоит рядом с папой или… дедушкой.
Фанаты обсудили выбор звезды, но все равно поздравили пару с таким важным событием. Многие отметили, что для мужчины внешность – не главное.
Фото: Соцсети Анастасии Меськовой
Меськова была на торжественной церемонии в пышном платье с открытыми плечами. Она сделала элегантную прическу, собрала волосы, а передние пряди оставила у лица. Ее избранник был в классическом темном костюме с бордовым галстуком.
Напомним, что этот брак для актрисы стал третьим. Впервые она отправилась к алтарю в 2005 году с поваром Константином Бергом. Она родила от него сына Василия. Через два года отношения супругов испортились, и они разошлись.
Вторым мужем звезды стал мужчина по имени Александр. В этом браке у Анастасии появился на свет сын Савелий. Пара была вместе четыре года, они расстались в 2020 году.
Нынешний муж знаменитости, Вайнберг раньше был женат на актрисе Лянке Грыу. Они прожили вместе 12 лет, а сейчас общаются по вопросам воспитания сына Максима.