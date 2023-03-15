«Непрофессиональный человек»: актёры начали отказываться от работы с Константином Богомоловым

Дочь культового российского актера Андрея Миронова Мария Голубкина заявила, что впредь не пойдет играть в Театре на Малой Бронной, а также не будет работать с его художественным руководителем Константином Богомоловом.

Об этом и многом другом она рассказала в беседе с режиссёром Валерией Гай Германикой в её авторском YouTube шоу «Лера в большом городе».

Как сообщает Газета.Ru, Голубкина полагает, что Константин слишком «выпячивает себя», зачастую забывая при этом о своих актёрах.

«Я никогда не пойду к Богомолову. Он непрофессиональный человек и в профессии не понимает», – говорит артистка.

Кроме того, Голубкина выступила с критикой и в адрес другого, не менее известного российского режиссёра Кирилла Серебренникова.

Актриса считает, что последний использует слишком похожий подход ко всем своим постановкам.