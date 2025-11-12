Неожиданные имена: кто из российских звезд отказывается петь в новогоднюю ночь

Некоторые российские звезды отказались выступать в новогоднюю ночь, хоть это и прибыльное дело. Kp.ru сообщает, что праздник в кругу близких решили встретить Надежда Кадышева, Сергей Жуков и Филипп Киркоров.

По данным источника, этих артистов пока не уговорили выступать в новогоднюю ночь. Но решение не связано с падением доходов. Гонорары звезд в этом декабре только выросли. Например, за одно выступление Кадышева и Жуков получают от 10 до 15 миллионов рублей, а Киркоров — от 7 до 10 миллионов. Высокие цены также у Лепса, Басты, Гагариной, Лазарева и Билана.

Эксперты отмечают, что в этом году расценки артистов выросли в среднем на 20-40% по сравнению с прошлым годом. При этом слухи о том, что звезды берут «двойные гонорары» за новогоднюю ночь, называют мифом. Такие разговоры, вероятно, распускаются, чтобы подготовить заказчиков к высоким ценам.

