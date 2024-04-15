«Неожиданно полетела»: почему Шуфутинский 10 лет не исполнял песню «3 сентября» на концертах

Несколько лет назад песня «3 сентября» великого шансонье Михаила Шуфутинского стала очень популярной в Сети. Но эта композиция на протяжении более 10 лет не очень нравилась слушателям и обрела вторую жизнь, благодаря Интернету.

Шуфутинский отметил, что композиция не подходила под репертуар «того времени». Слушателям хотелось не лиричных, а веселых песен, которые звучали тогда на дискотеках. Шансонье не исполнял «3 сентября» 10−12 лет на концертах. Но порой он пел ее во время медляков.

Для репертуара того времени композиция была чересчур серьезной, но все изменилось, и песня стала новым хитом. Причем теперь россияне ее слушают каждый год 3 сентября.

«А потом, где-то лет 15 назад, она как засвистела вдруг! Неожиданно полетела. И с каждым годом все больше и больше, и лучше и лучше», — цитирует 76-летнего артиста «Москва 24».

Огромное количество мемов, связанных с песней, абсолютно не раздражают Шуфутинского. Он наоборот рад такому вниманию молодой аудитории.

Напомним, артист похудел на 30 кг ради молодой возлюбленной Светланы, с которой он встречается почти 10 лет.