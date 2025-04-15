Необходимо наличие двух условий: уехавшую из России Аллу Пугачеву могут признать иноагентом

15 апреля Алла Пугачева отмечает день рождения — ей исполняется 76 лет. Уже долгое время уехавшую из России певицу пытаются признать иноагентом. В беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев объяснил, есть ли основания для присвоения артистке этого статуса.

В марте 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой признать Аллу Пугачеву иноагентом. Поводом послужили слова певицы о том, что «нормальные люди возвращаться в Россию не собираются». Из Генпрокуратуры обращение было перенаправлено в Минюст, но требование так и не вступило в силу.

По словам юриста, для признания артистки иноагентом по закону требуется наличие определенных обязательных условий.

«Получение лицом поддержки или нахождение под воздействием иностранного источника и одновременное осуществление им деятельности, прямо указанной в законе. Это может быть политическая деятельность, распространение материалов для широкой аудитории или участие в сборе определенных данных», — заявил Илья Русяев.

Эксперт отметил, что в случае с Аллой Пугачевой Минюст пока не нашел достаточных правовых оснований для присвоения ей статуса иноагента.

«И в этом смысле в очередной раз юридически важно подчеркнуть, что признание иностранным агентом — это не следствие общественного мнения или слухов, а строго правовая процедура, основанная на доказательной базе и законности действий органов власти», — подчеркнул юрист.

Напомним, в 2022 году певица вместе с мужем и детьми уехала из России в Израиль. Недавно Алла Пугачева вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Артистка не стала отвечать на вопрос, планирует ли она возвращаться в РФ, но при этом назвала себя «патриоткой».

Ранее мы писали о том, что Виталий Бородин раскрыл, чем уехавшей в США Кристине Орбакайте грозит заявление о своей гражданской позиции.