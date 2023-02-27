Немногословно: представитель Киркорова сообщил о состоянии его отца на данный момент

9 февраля стало известно о госпитализации Бедроса Киркорова. По информации СМИ, медицинских сотрудников вызвала сиделка артиста, поскольку у него затруднилось дыхание. С тех пор все внимание публики было приковано к новостям об отце поп-короля отечественной эстрады. Сегодня на связь с изданием «РИА Новости» вышел официальный представитель Филиппа и сообщил о самочувствии 90-летнего мужчины.

Выяснилось, что Бедроса уже выписали из больницы. «У него отличное настроение, отличный аппетит и хорошее состояние», — сообщил собеседник «РИА».

К слову, подобная новость крайне обрадовала поклонников певца, которые поспешили ему пожелать крепкого здоровья.

Ранее на связь с журналистами вышел 85-летний Николай Дроздов и назвал причину ухудшения самочувствия. В январе 2023 года всю Сеть облетели новости о многочисленных переломах ребер телеведущего. Выяснилось, что мужчина сам довел свой организм до тяжелого состояния. Подробности читайте в этой статье.