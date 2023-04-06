«Нельзя же так»: многолетняя ложь Паулины Андреевой и Федора Бондарчука всплыла наружу

Паулина Андреева и Федор Бондарчук считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги всегда являются желанными гостями на светских мероприятиях и приковывают все внимание прессы. Недавно знаменитости вновь дали повод для разговоров. Дело в том, что на прошлой неделе состоялась премьера сериала «Актрисы», сценарий к которому написала Паулина. Многие пользователи Сети задались вопросом, могла ли девушка самостоятельно проделать такую работу без помощи супруга. Внести ясность в ситуацию поспешил Рустам Солнцев.

В новом интервью для издания «Teleprogramma» мужчина заявил: Андреева уже много лет всех обманывает, выставляя сценарии к известным фильмам за свои творения. По мнению Рустама, Паулина — «амбассадор всего на свете: красивой одежды, красных губ», но точно не автор сюжетных линий.

«Я открываю сайт большой светской хроники, и ее фото стоит на первой полосе. Тусит она, а не сценарии пишет. Нельзя же так народ за быдло держать», — высказался Солнцев.

При этом Солнцев не отрицает, что, возможно, девушка принимает активное участие и помогает Федору в создании сценариев. Несмотря на ярую критику, мужчина уточнил: он ничего не имеет против Андреевой, поскольку ее давно признали самой красивой актрисой РФ.

«Я позитивно отношусь к Паулине. Но если она пишет сценарии, то я тогда — китайская балерина-летчица», — резюмировал Рустам.

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