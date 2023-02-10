«Нельзя так врать»: Максиму Аверину отказали в медицинской помощи

Быть хорошим актером - тяжелое бремя.

Иногда умение лицедействовать может сыграть с артистом злую штуку. Именно так произошло с актёром Максимом Авериным.

В детстве молодой человек отличался крепким здоровьем. Он регулярно занимался спортом, активно закалялся и, к удивлению окружающих, вообще почти не болел.

Когда же Аверина-подростка схватил острый приступ аппендицита, и начинающий актер начал корчиться от боли, друзья несколько дней не верили ему.

Меня в больницу не хотели везти!, - рассказывает артист, думали, что я опять играю. Так и сказали: «Ну понятно, он же артист!» Я чуть ли не рыдаю: «Сейчас сознание потеряю от боли!» А они: «Нельзя так врать, Максим!» - поделился артист.

Справедливости ради, стоит отметить, что одноклассники и друзья актера не раз жаловались на бесконечные театрализованные выходки, которые тот ежедневно проворачивал в компаниях.

Даже сам Аверин вынужден был признать, что иногда перебарщивал с бытовым лицедейством.

Играл я действительно постоянно, с удовольствием еще с начальной школы. Постоянно передразнивал учителей, а настоящий успех пришел ко мне в институте, когда я мастерски показал наших педагогов на экзамене по наблюдению.

«Близкие бывают недовольны, что я все время изучаю людей, а ведь я пытаюсь подметить интересных персонажей, их ведь так много вокруг», - объяснил Максим.