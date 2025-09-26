«Некогда праздновать»: как народная артистка России Людмила Максакова отметит юбилей

Народная артистка России Людмила Максакова 26 сентября отмечает 85-й день рождения. Помощника актрисы в беседе с изданием «Абзац» рассказала, как Людмила Алексеевна планирует отпраздновать юбилей.

Выяснилось, что празднование 85-летия пройдет на сцене театра имени Вахтангова.

«Людмила Васильевна будет, как и всегда, в театре работать. У нее на вечер запланирован спектакль "Мастер-класс". Она вся в работе, ей некогда праздновать», — поделилась представительница актрисы.

В постановке Максакова исполнит роль оперной дивы Марии Каллас.

Людмила Алексеевна Максакова обрела популярность в 1967-м году после выхода на экраны киноленты «Татьянин день», в котором она исполнила роль революционерки Тани Огневой. Сама артистка особенно гордится этой работой, называя ее лучшей в своей карьере.

