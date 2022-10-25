Неизвестный представился племянником и сдал актрису Инну Выходцеву в дом престарелых

Актрису Инну Выходцеву сдали в дом престарелых после выписки из больницы. Неизвестный мужчина по имени Евгений представился племянником знаменитости и увез в дом престарелых, куда она не хотела попасть ни при каких условиях.

Известно, что в квартире на улице Ярцевской актриса не появлялась, она не отвечает на звонки.

По данным СМИ, актриса «Служебного романа» и «Москва слезам не верит» находится в Доме Ветеранов сцены имени Яблочковой.

Когда актера Леонида Куравлева сдали в дом престарелых, звезда кино недоумевала, зачем артиста поместили в подобное место. Выходцева очень любит свою квартиру и точно не мечтала оказаться с чужими людьми.

Артистке 88 лет. Ее супруг погиб в 2001 году. За три года до этого в Доминиканской республике умер их сын Николай.

ФОТО: Anton Belitsky/East News