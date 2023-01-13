Неизвестный попытался похитить Анну Семенович прямо во время концерта

Ужасный случай произошёл с солисткой группы «Блестящий» Анной Семенович.

На одном из её концертов обезумевший от алкоголя поклонник внезапно выскочил из толпы и схватил девушку за руку.

Семенович пыталась выбраться, но не тут то было: мужчина только сильнее сжимал её запястья, выкрикивая: «А давайте возьмём ее с собой, смотрите, какая хорошенькая новенькая!»

По словам артистки, охрана площадки чудом спасла её и девушке удалось продолжить концерт.

Справедливости ради, стоит отметить, что протрезвев, мужчина нашел номер отеля, в котором проживала певица и прислал туда на утро букет роскошных цветов.

Сложности не раз встречались Анне за долгую карьеру.

Известен случай, когда девушке пришлось выступать перед многотысячной аудиторий сразу после дня похорон её бабушки.