«Недостойно»: фаворит Пугачевой ответил оскорбившему россиян Макаревичу*

Фаворит Аллы Пугачевой Сергей Савин резко ответил музыканту Андрею Макаревичу* (признан иноагентом на территории РФ) на оскорбления россиян. 40-летний артист поделился своим мнением с aif.ru.

Лидер группы «Машина времени» негативно отозвался о жителях России и заявил, что не приедет давать концерт. Он назвал жителей РФ «злобными хорьками» и посчитал, что у русских плохие гены.

«Такое поведение недостойно большого артиста, каким Макаревича* считали поклонники «Машины времени». Неужели русские люди, которые хотят жить на своей земле, не желают быть порабощенными и униженными? Именно они, по мнению Макаревича, являются той отработанной субстанцией, о которой он говорит?! Я был в шоке, когда посмотрел видеоинтервью», – поделился мнением фаворит Примадонны.

Савин подчеркнул, что музыкант выступает сейчас не для зарубежной публики, а для людей, которые являются выходцами из СССР.

«Получается, Макаревич* оскорбляет всех сейчас своими заявлениями, включая нынешнего слушателя в Израиле», – добавил он.

Певец вспомнил, что раньше с нетерпением ждал программу «Смак» на телевидении и слушал песни мужчины. По его словам, когда-то он уважал Макаревича*. Но сейчас музыкант поливает грязью народ, который когда-то помогал ему зарабатывать.

«Если ты здесь десятилетиями давал концерты и зарабатывал миллионы, говорить гадости о русских как минимум лицемерно, скажу мягко. Не хочу показаться грубым, но когда твоя страна находится в состоянии конфликта с другими государствами, ты не имеешь никакого морального права говорить что-то плохое в её сторону», – заявил Сергей.

Мужчина хочет посмотреть на то, что будет с музыкантом через несколько лет без концертов в России.

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*признан иноагентом на территории РФ