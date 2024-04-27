«Недорого»: певица Наталья Штурм продает пианино и вазу из квартиры матери

Певица Наталья Штурм рассказала в соцсетях, что 4 месяца разбирает мамины летописи, письма и книги. Артистка решила сохранить часть вещей, оставшихся после смерти родственницы, но продать пианино и вазу.

«Я разбираю мамины летописи, книги, письма уже 4 месяца. Устала это ничего не сказать», - рассказала артистка.

Штурм призналась, что бережно относится к наследию и теперь наводит уют в квартире матери на свой вкус. Так, она повесила там занавески, хотя мать была против «тряпок на окнах».

Певица рассказала, что сохранит некоторые книги, которые «дороги как память» - авторов ее мама любила и знала лично. На собрании сочинений Константина Паустовского сохранилась его личная подпись, а поэтессу Анастасию Цветаеву мама Штурм знала лично.

«Конечно, все это я сохраню. По поводу пианино – оно конца XVIII века… Старинное, раритетное… Это мой второй инструмент и главный. Первое пианино я подарила съемочной группе ВГТРК. А это продаю. Недорого, самовывоз», - поделилась Штурм.

«Расстаюсь как с лучшим другом, у которого должен появиться новый хозяин, музыкант, коллекционер или просто человек, желающий научиться играть на пианино с историей. Звук потрясающий, резное дерево, бронзовые подсвечники, клавиши легкие», - рассказала певица.

Также исполнительница решила продать «вазу царского двора Николая II с его личным клеймом». По утверждению певицы, это подлинный образец. Штурм объяснила, что ее дизайн интерьера «не дом для этого сокровища». Поэтому певица решила найти для вазы «достойного хозяина».

Ранее Штурм рассказывала, что собирается делать ремонт в квартире матери.