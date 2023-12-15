«Нечто фундаментальное»: песни группы «А-Студио» прозвучат в мюзикле

Участники группы «А-Студио» стали гостями вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Музыканты выступили с живым концертом, но не в полном составе. Оказалось, что Байгали Серкебаев в эти дни представляет в Астане мюзикл «Джулия». Знаменитости рассказали, что шоу смогут увидеть и в России.

«Сейчас он идет на русском и на казахском языках. Просто несколько наших известных песен перевели на казахский, чтобы сделать приятное зрителям. А когда мюзикл привезут в Россию, думаю, все будет звучать на русском языке», – поделилась солистка коллектива Кети Топурия.

Премьеру мюзикла приурочили к 35-летию группы, которое отмечали в прошлом году. По словам артистов, сюжет развивается вокруг истории любви Джулии и Темирлана, оформленной под хиты «А-Студио», аналогично шоу Mamma Mia, основанному на песнях легендарной группы ABBA. В постановке участвуют молодые артисты, а сами участники группы могут следить за всем происходящим со стороны, как настоящие герои легенды.

«Ты чувствуешь себя, словно Майкл Джексон! Ты сидишь, а твои песни звучат на сцене. Это по-настоящему безумное чувство. Таким образом, Байгали создал продукт, который останется после нас, нечто фундаментальное», – призналась Кети Топурия в эфире «Авторадио».

Год назад музыканты представили еще один уникальный проект – A'21 Live Session, в рамках которого видео на песни снимаются во время живого концерта. Так создаются клипы в формате live, а не просто с заранее записанным звуком.

Во время живого концерта группа исполнила свои треки «Завтрак без тебя», «Тик-так», «Дискотека», «Улетаю», «Ты и я» и другие известные композиции.