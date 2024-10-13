«Неадекватные»: шефа Константина Ивлева не пустили на хоккейный матч

Шефа Константина Ивлева не пустили на хоккейный матч в Москве. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Константин Ивлев заявил, что накануне не смог попасть на матч команды «Динамо», за которую он болеет. Известный ведущий приехал на мероприятие за два часа до его начала, однако охранники отказались пускать его в зал, рассказав, что по регламенту могут сделать это лишь за 1,5 часа до старта матча.

«Все закончилось тем, что меня не пустили. Не пустили даже с двухлетним ребенком, который захотел в туалет. Конечно, хочу извиниться, хотя и не виноват. Грустно, что в клубе, за который я болею 50 лет, работают неадекватные люди», — заявил он.

Ивлев добавил, что на матче он планировал встретиться с поклонниками и раздать всем желающим автографы, однако в итоге повар уехал со спортивной площадки.

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